Путин рассчитывает на выполнение гособоронзаказа в следующем году в полном объеме

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что гособоронзаказ в 2023 году в части производства и поставок вооружений будет выполнен в полном объеме.

"Рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, так и в этом году, в 2023-м задания Гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме", - сказал Путин на совещании с руководством организаций оборонно-промышленного комплекса.

Он поблагодарил руководителей и коллективы предприятий ОПК за добросовестный труд и вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны.

Путин в ходе совещания также поставил задачу в короткие сроки обеспечить войска всем необходимым вооружением.

"Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК - обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки. Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружений (...) с учетом полученного боевого опыта", - сказал глава государства.

Он добавил, что ждет соответствующих докладов и предложений по решению проблемных вопросов. "Предложений по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать, чтобы этих проблем было как можно меньше", - сказал Путин.