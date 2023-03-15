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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Правительство предложило россиянам пройти бесплатное обучение для работы в ОПК

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россияне, которые ищут работу, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает сайт правительства.

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это решение поможет оборонным предприятиям восполнить нехватку сотрудников, а гражданам - быстрее найти работу, считают в правительстве.

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Затраты предприятий на обучение граждан правительство возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек, резюмировали в пресс-службе правительства.

14 марта, беседуя с рабочими Улан-Удэнского авиазавода, президент Владимир Путин отметил, что сейчас многие предприятия ОПК работают в три смены и им не хватает особенно высококвалифицированных специалистов.

Правительство ОПК Минпромторг
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