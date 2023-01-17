Кассационный суд оставил в силе приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд в Петербурге подтвердил приговор историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 15 летколонии строгого режима по делу о сексуальных преступлениях в отношении приемной дочери, сообщил во вторник "Интерфаксу" его адвокат Виктор Ануфриев.

"Да, это так", - сказал Ануфриев, ответив на соответствующий вопрос.

Дмитриев отбывает наказание в колонии строгого режима в поселке Потьма в Мордовии.

15 марта 2022 года Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 15 лет колонии за преступления против половой неприкосновенности приемной дочери. После этого приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия. Прокуратура оспорила это решение.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии направил дело историка на пересмотр, 27 июня Дмитриев был повторно задержан, а на следующий день стало известно, что на него завели новое дело - о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

22 июля 2020 года Петрозаводский суд назначил историку 3,5 года колонии. Приговор снова был оспорен, и 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а остальные эпизоды направил на новое рассмотрение.

В начале декабря 2021 года прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору.

Суд 27 декабря 2021 года приговорил Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима путем сложения наказаний, он был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

Дмитриев вины не признает.

Историк составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-1940-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.