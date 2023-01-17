Турчак отметил необходимость создания условий для возвращения уехавших россиян

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Для уехавших из РФ нужно создать все условия для возвращения в страну, за исключением отметившихся оскорбительными словами в адрес России и военнослужащих, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Наша задача - максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись, за исключением тех, кто позволил себе выпады в отношении страны и Вооруженных сил", - сказал Турчак журналистам во вторник.

Он отметил, что "это важно для экономики страны, для их семей и близких".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан РФ, выехавших за границу и делавших оскорбительные заявления в адрес России и военнослужащих.

"Уехавшие... живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - отметил он.