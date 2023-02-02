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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Аузан отвел 7-10 лет на замену уехавших из России в 2022 году специалистов

Он предложил привлекать релоцировавшихся экспертов к работе в частных российских проектах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU -Релокация квалифицированных специалистов за рубеж в 2022 году привела к потере Россией части человеческого капитала, его восполнение может занять семь-десять лет, считает декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан. Он сказал об этом на VII Пермском экономическом конгрессе.

"От полутора до двух миллионов людей покинули страну и увезли с собой очень существенные квалификации. По этому вопросу идут серьезные дискуссии. (...) Как человек, занятый производством человеческого капитала, и как университетский профессор и декан, я вам хочу сказать, что человеческий капитал производится медленно. Воспроизвести то, что мы потеряли, вряд ли сможем раньше, чем через 7-10 лет", - заявил он.

По его словам, уехавшие специалисты могут быть замещены только людьми с сопоставимыми компетенциями.

"Кроме того, я считаю неправильным отдавать нашим глобальным конкурентам наши же лучшие мозги", - добавил он.

По его мнению, необходимо искать способ привлекать уехавших специалистов к работе с частными российскими проектами.

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что за год страну покинули порядка 100 тысяч IT-специалистов. Вместе с тем, по его словам, 80% уехавших продолжают работать на российские компании.

По данным Росстата, численность населения России в 2022 году снизилась на 556 тысяч человек со 147 млн на начало 2022 года до 146,4 млн человек на начало 2023 года.

Александр Аузан МГУ Минцифры Максут Шадаев Росстат
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