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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Путин прибыл к монументу на Невском пятачке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

"Невским пятачком" назван плацдарм на левом, восточном берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

Сегодня Путин примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады, пообщается с ветеранами Великой отечественной войны и посетит одно из оборонных предприятий.

Владимир Путин Ленинградская область
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