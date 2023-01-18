Путин прибыл к монументу на Невском пятачке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

"Невским пятачком" назван плацдарм на левом, восточном берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

Сегодня Путин примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады, пообщается с ветеранами Великой отечественной войны и посетит одно из оборонных предприятий.