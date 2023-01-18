Путин примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, пообщается с ветеранами Великой отечественной войны и посетит одно из оборонных предприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как мы уже говорили, президент будет работать в Санкт-Петербурге. У него напряженная программа, которая сконцентрирована, главным образом, вокруг мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Будет и общение с ветеранами Великой отечественной войны. Владимир Путин посетит одно из предприятий нашего оборонпрома, где пообщается с рабочими", - добавил представитель Кремля.

Пресс-служба президента РФ также сообщила, что глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

Президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

В рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Путин осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.