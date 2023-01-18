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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Путин на Невском пятачке почтил память защитников Ленинграда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

У мемориала памяти павших воинов президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Горнист почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

В среду Путин примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, пообщается с ветеранами Великой отечественной войны и посетит одно из оборонных предприятий.

Владимир Путин Ленинградская область
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