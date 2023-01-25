Минпросвещения вернуло в школьную программу "Тихий Дон" и "Молодую гвардию"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минпросвещения уже включило в школьные программы романы "Молодая гвардия" Александра Фадеева и "Тихий Дон" Михаила Шолохова и продолжит возвращение в школы изучения работ советских писателей, сказал руководитель министерства Сергей Кравцов.

В Московском государственном областном педагогическом университете ему задали вопрос о возвращении в программу по литературе тех произведений, на которых учились предвоенное и послевоенное поколения.

"Мы утвердили Федеральные основные общеобразовательные программы, и в них уже включили и "Молодую гвардию" Александра Фадеева, и прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Бондарева "Горячий снег" и Симонова "Сын артиллериста", и роман-эпопею Шолохова "Тихий Дон" и другие произведения", - ответил министр.

Так он ответил на вопрос о возвращении в программу по литературе тех произведений, на которых учились предвоенное и послевоенное поколения.

По его словам, еще будут включены в программу роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Николаевича Толстого "Русский характер", повесть Сергея Смирнова "Брестская крепость".

"Считаю это очень правильным предложением", - подчеркнул Кравцов.

18 января на встрече президента России с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда создатель передвижного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков предложил, чтобы в школах проходили, в частности, роман "Молодая гвардия" Фадеева, стихотворение "Сын артиллериста" Симонова, роман "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, рассказ "Русский характер" Алексея Толстого, роман "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова. Исаков выразил уверенность, что "эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет", а должны быть основополагающими.

Владимир Путин согласился, что это предложение стоит обдумать, и пообещал обсудить с министром Кравцовым возможность вернуть в школы произведения советских классиков.