В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 914 случаев, следует из данных оперативного штаба.

Количество госпитализаций за сутки составило 837 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, накануне сообщалось о 46 умерших.

Выздоровели за сутки 5 154 человек, или на 2,5% больше в сравнении с 18 января.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21,87 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 569 умерших и 21,29 млн выздоровевших.