В России снова начался рост заболеваемости гриппом

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В России фиксируется рост заболеваемости гриппом; доминирующим является "свиной грипп", доля гриппа B имеет динамику к росту, сообщил "Интерфаксу" главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин.

"В настоящее время в РФ после короткого периода снижения наблюдается рост заболеваемости гриппом. По-прежнему доминирующим в структуре заболеваемости является грипп типа А (Н1N1) ("свиной грипп" - ИФ), однако доля гриппа типа В имеет динамику к росту и составляет около 20%", - сказал Полибин в четверг.

Использование масок, мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков и другие неспецифические меры профилактики снижают риск заражения гриппом, заявил специалист.

Однако, по его словам, наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Среди привитых выявляются единичные случаи, при этом течение заболевания у таких пациентов чаще легкое. При этом вакцины, которые используются в текущем эпидемическом сезоне, содержат актуальные антигены штаммов вирусов гриппа А(H1N1) ("свиной грипп" - ИФ), А(H3N2) и В.

"Привитые защищены от всех циркулирующих на территории нашей страны штаммов гриппа. Эпидемический сезон гриппа в нашей стране обычно заканчивается в середине, реже конце, весны. В случае если по какой-то причине человек, не был привит, ему следует пройти вакцинацию как можно быстрее", - добавил Полибин.