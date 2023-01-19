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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Клишас не видит возможности использовать имущество уехавших россиян без поправок в УК

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Лишить имущества уехавших россиян без изменений в Уголовном кодексе невозможно, так как выезд из страны сам по себе не является преступлением, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс - никак. Покинуть страну - не преступление", - написал Клишас в своём телеграм-канале.

Так он прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой направить на помощь детям-сиротам имущество покинувших Россию граждан и собственников из недружественных стран.

"Есть те люди, которые уехали из страны. Есть те организации, собственники на территории России, которыми являются люди из недружественных стран, которые публично зафиксированы. Может быть, в поиске средств для детей-сирот (стоит - ИФ) обратиться и поискать ресурсы в этом направлении", - сказала Кузнецова в ходе совещания в Кемерове.

Андрей Клишас Анна Кузнецова
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