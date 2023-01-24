Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в возможном регулировании вопроса о конфискации имущества россиян, уехавших из страны, нужен дифференцированный подход. Он заявил об этом на пленарном заседании.

"У нас много разных деятелей, поэтому подход должен быть тоже дифференцированный с пониманием того, что из них кто наговорил, - уточнил он. - Здесь, возможно, посмотреть такой подход, мы его сейчас изучаем, начата работа в этом направлении".

По словам Володина, "есть те, кто струсил, уехали, сидят, молчат, проживают нажитое, либо работают, но при этом не трогают страну, не трогают наших ребят, которые воюют. Это один подход".

Но есть и те, "которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары, у них здесь недвижимость, счета, бизнес, и при этом страну поливают грязью, ноги вытирают".

"Мы, понятно, должны с вами реагировать и конечно, возможно, принимать изменения в законодательство для того, чтобы не только остановить их, но и защитить память о тех, кто своей жизнью пожертвовал, защищая нашу родину, защитить наших солдат и офицеров, защитить граждан, которые живут в стране, защитить наше государство - это наша обязанность", - сказал председатель палаты.

По его словам, "когда говорят излишняя мера, связанная с конфискацией (...) - речь идет о (...) тех, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред, и за это нужно понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают, они это все, что называется, спокойно переживают".

Спикер ранее в январе уже предлагал ввести в УК поправки о конфискации имущества россиян, выехавших за границу и отметившихся оскорбительными заявлениями в адрес России и военнослужащих.

Владелец "Интерроса" и гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин недавно высказался против конфискации имущества покинувших страну граждан России и напомнил о негативном опыте конфискаций, накопленном после 1917 года. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев 24 января напомнил, что нельзя лишить собственности человека вне закона и что лишение человека гражданства противоречит Конституции.