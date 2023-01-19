Лавров предупредил, что новое расширение НАТО не останется без ответа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Приближение военной структуры НАТО к границам России и Белоруссии не останется без реакции со стороны Москвы и Минска, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал это на пресс-конференции в Минске после подписания с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником меморандума об укреплении биологической безопасности.

"Мы в очередной раз выразили глубокую озабоченность деструктивным курсом США и их сателлитов на расширение НАТО, приближение военных сил и военной инфраструктуры альянса к нашим общим границам, что ведет к эскалации военно-политической напряженности и не может оставаться без реакции с нашей стороны", - отметил Лавров.

Говоря о подписанном документе, российский министр объяснил, что этот документ "направлен на укрепление нашей национальной безопасности, безопасности каждой из наших стран и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств третьих государств и связанных с ними организациями".

В соответствии с этим меморандумом предполагается регулярный обмен информацией между профильными структурами, чтобы "при необходимости вырабатывать методы реагирования".