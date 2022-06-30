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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

РФ усмотрела грубое нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО решениями саммита альянса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Москва не инициировала разрыв Основополагающего акта Россия-НАТО, в юридическом смысле он продолжает существовать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Основополагающий акт продолжает существовать. Мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения", - сказал он на пресс-конференции в Минске.

"Накануне саммита (НАТО в Мадриде) шли долгие и громкие дискуссии о том, нужен ли этот Основополагающий акт или лучше от него отказаться. В итоге они решили эту тему не трогать. Но решения, которые были приняты, грубейшим образом нарушают Основополагающий акт, прежде всего в том, что касается обязательства НАТО не размещать на постоянной основе существенные боевые силы на территории новых - имею в виду восточноевропейских - членов альянса. Мы проанализируем ситуацию и будем определяться в зависимости от того, как конкретно, во что будут воплощаться принятые и объявленные решения Североатлантического альянса", - заявил Лавров.

Сергей Лавров ООН
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