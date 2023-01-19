Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

РКН выписал протокол сервису Twitch за отказ удалить фейки о спецоперации РФ на Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американского видеостримингового сервиса Twitch, являющегося дочерней структурой компании Amazon, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Суд 31 января рассмотрит административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc., обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в РФ контента)", - сказала в четверг пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как уточнили в суде, протокол был составлен Роскомнадзором за отказ сервиса удалить два видеоэфира, содержащих недостоверную информацию о проводимой Россией спецоперации на Украине, в том числе стрим экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Если вина сервиса будет доказана, ему грозит штраф до 4 млн рублей.

Видеосервис ранее неоднократно привлекался к ответственности в РФ за нарушение законодательства страны, в том числе и за отказ удалять фейки о спецоперации. Компания получила в общей сложности штрафы в размере около 20 млн рублей.

Также за отказ удалять запрещенную в РФ информацию в прошлом году впервые подвергся штрафу в 4 млн рублей и сам Amazon.

Ранее в РКН сообщали, что в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ.

Аналогичные меры принуждения применяются и в отношении Wikimedia Foundation Inc. из-за отказа удалить запрещенные материалы.

Принятые меры в отношении данных интернет-компаний, как отмечают в Роскомнадзоре, будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам подверглись крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

Twitch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Для членов "банды амазонок" запросили сроки вплоть до пожизненного по новым эпизодам

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Песков сказал, что заявление Медведева не означает изменение ядерной доктрины РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Клишас не видит возможности использовать имущество уехавших россиян без поправок в УК

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });