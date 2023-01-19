РКН выписал протокол сервису Twitch за отказ удалить фейки о спецоперации РФ на Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американского видеостримингового сервиса Twitch, являющегося дочерней структурой компании Amazon, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Суд 31 января рассмотрит административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc., обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в РФ контента)", - сказала в четверг пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как уточнили в суде, протокол был составлен Роскомнадзором за отказ сервиса удалить два видеоэфира, содержащих недостоверную информацию о проводимой Россией спецоперации на Украине, в том числе стрим экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Если вина сервиса будет доказана, ему грозит штраф до 4 млн рублей.

Видеосервис ранее неоднократно привлекался к ответственности в РФ за нарушение законодательства страны, в том числе и за отказ удалять фейки о спецоперации. Компания получила в общей сложности штрафы в размере около 20 млн рублей.

Также за отказ удалять запрещенную в РФ информацию в прошлом году впервые подвергся штрафу в 4 млн рублей и сам Amazon.

Ранее в РКН сообщали, что в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ.

Аналогичные меры принуждения применяются и в отношении Wikimedia Foundation Inc. из-за отказа удалить запрещенные материалы.

Принятые меры в отношении данных интернет-компаний, как отмечают в Роскомнадзоре, будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам подверглись крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.