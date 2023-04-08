Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американского видеостримингового сервиса Twitch, являющегося дочерней структурой компании Amazon.

"Суд 18 апреля рассмотрит административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc., обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в РФ контента)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также в суд поступил аналогичный протокол в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc., составленный Роскомнадзором из-за отказов удалить из "Википедии" запрещенный в РФ контент. Данный материал будет рассмотрен мировым судьей 20 апреля.

Если вина организаций будет доказана, им грозят штрафы до 4 млн рублей каждой.

Как сообщалось два протокола за аналогичные правонарушения будут рассмотрены судом также 13 и 18 апреля.

Ранее Twitch и Wikimedia уже были неоднократно оштрафованы в России за неудаление запрещенного контента. Чаще всего претензии Роскомнадзора были связаны с публикациями недостоверной информации о проводимой Россией спецоперации на Украине. Twitch получила в общей сложности штрафы в размере около 20 млн рублей. Wikimedia - около 10 млн рублей.

Также за отказ удалять запрещенную в РФ информацию в прошлом году впервые подвергся штрафу в 4 млн рублей и сам Amazon.

Ранее в РКН сообщали, что в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ.

Аналогичные меры принуждения применяются и в отношении Wikimedia Foundation Inc. из-за отказа удалить запрещенные материалы.

Принятые меры в отношении данных интернет-компаний, как отмечают в Роскомнадзоре, будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.