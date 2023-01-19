РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экспертиза состояния ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" продолжается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российско-Туркменского бизнес-форума в Ашхабаде.

Отвечая на вопрос о перспективах поставок газа по уцелевшей нитке, он сказал: "Сейчас рано говорить об этом. Там же идет обследование этой инфраструктуры. Окончательно заключения нет на этот счет с точки зрения целостности этой инфраструктуры. Будем смотреть по результатам".

Новак не уточнил сроков завершения экспертизы: "Работа продолжается".

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре 2022 года были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.