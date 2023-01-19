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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва стартует 23 января; документы через портал госуслуг теперь сможет подать и сам сотрудник, претендующий на отсрочку, сообщили в Минцифры.

"Отсрочка от срочной службы для IT-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

В Минцифры уточнили, что сотрудникам нужно успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через Госуслуги, а работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале.

После этого компании до 9 февраля должны будут проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через "Госуслуги". От одной организации может быть несколько списков.

"Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно", - уточнили в ведомстве.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Претендующие на отсрочку специалисты должны соответствовать ряду критериев. Помимо российского гражданства, возраста от 18 до 27 лет, работы по трудовому договору и т.д., они должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Отсрочка от срочной службы уже предоставлялась айтишникам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года. В декабре глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство планирует расширить перечень специальностей, по которым должна предоставляться отсрочка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минцифры СВО Госуслуги Максут Шадаев Минобороны
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