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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ на следующей неделе закроет на портале Госуслуг сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Максут Шадаев.

"16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку", - сказал Шадаев в кулуарах форума Finopolis в четверг.

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По его словам, 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны вернулись из воинских частей. "И у нас ещё несколько случаев осталось, по которым мы сейчас вручную разбираемся", - уточнил министр.

При этом он отметил, что около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Шадаев подчеркнул, что более 50% всех обращений поступило в первую неделю с момента запуска сервиса на Госуслугах.

Сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале Госуслуг был открыт 27 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.

Минцифры РФ Госуслуги
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