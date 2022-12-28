Минцифры планирует расширить перечень специальностей для отсрочки от срочной службы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует расширить перечень специальностей, по которым должна предоставляться отсрочка от срочной военной службы, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Очень многих волнует вопрос, можно ли будет расширить список специальностей для срочной службы, приравняв его к тому списку специальностей, который у нас действовал к моменту частичной мобилизации (...) В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть часть специальностей технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении в постановление правительства (об отсрочке от срочной службы - ИФ). Поэтому будем это делать. Всё, что сможем провести как ИТ-специальность, все проведем", - сказал Шадаев на вебинаре в среду, отвечая на вопросы представителей отрасли.

Глава Минцифры добавил, что, если будет поднят возраст призыва, ведомство будет ходатайствовать, чтобы соответствующие корректировки были внесены и в постановление об отсрочке.

По словам министра, подача заявлений на отсрочку от срочной службы откроется 23 января.

"В рамках частичной мобилизации у нас была более эффективная схема организации подачи заявлений, чем по срочной службе. У нас 23 января открывается новая подача заявлений по срочной службе, и мы все наши наработки, которые использовали для частичной мобилизации, перенесем для получения отсрочки по срочной службе", - отметил Шадаев.

Кроме того, теперь сотрудник будет самостоятельно подавать заявление. Ранее заявления на отсрочку от срочной службы для своих работников подавали компании.

"К сожалению, опыт срочной службы у нас показал, что многие компании у нас не подали сотрудников. В весенний призыв подали, а в осенний по каким-то причинам их не подали. В этом смысле, конечно, нам кажется, что сотрудники, которые заинтересованы в оформлении отсрочки будут непосредственно сами подавать заявления и получать подтверждения от кадровой службы, от гендиректора, это позволит всем, кто хочет эту отсрочку оформить, ее получить", - добавил министр.

Претендующие на отсрочку специалисты должны соответствовать ряду критериев. Помимо российского гражданства, возраста от 18 до 27 лет, работы по трудовому договору и т.д., они должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В настоящее время в РФ завершается осенний призыв.