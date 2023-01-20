РФ и Пакистан к апрелю завершат согласование техдеталей поставок российской нефти

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия и Пакистан договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях поставки российских нефти и газа будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран.

"Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года", - говорится в совместном заявлении сторон по итогам заседания межправкомиссии, которое озвучил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики, расширять торговлю энергоресурсами и расширять инвестиции в энергетическую инфраструктуру на основе стратегических и благоприятных коммерческих условий. Комплексный план энергетического сотрудничества должен быть согласован в 2023 году.

По мнению РФ и Пакистана, проект газопровода "Пакистанский поток" следует рассматривать с точки зрения комплексной инфраструктуры, которая экономически выгодна для устойчивого развития газовой инфраструктуры, обеспечивающей доступные поставки газа, добавил российский министр.