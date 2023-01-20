Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

РФ и Пакистан к апрелю завершат согласование техдеталей поставок российской нефти

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия и Пакистан договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях поставки российских нефти и газа будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран.

"Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года", - говорится в совместном заявлении сторон по итогам заседания межправкомиссии, которое озвучил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

ЭкономикаРоссия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефтиЧитать подробнее

Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики, расширять торговлю энергоресурсами и расширять инвестиции в энергетическую инфраструктуру на основе стратегических и благоприятных коммерческих условий. Комплексный план энергетического сотрудничества должен быть согласован в 2023 году.

По мнению РФ и Пакистана, проект газопровода "Пакистанский поток" следует рассматривать с точки зрения комплексной инфраструктуры, которая экономически выгодна для устойчивого развития газовой инфраструктуры, обеспечивающей доступные поставки газа, добавил российский министр.

Россия Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Победа" после решения ВС РФ сохранит оба варианта провоза ручной клади

В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины по восходящей спирали

Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросе частичной мобилизации

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти

Что произошло за день: четверг, 19 января

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Военная операция на Украине

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });