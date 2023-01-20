Россия начнет обсуждение поставок нефтепродуктов в Пакистан после 5 февраля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия начнет обсуждение поставок нефтепродуктов в Пакистан после 5 февраля, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Мы сознательно не упомянули нефтепродукты, потому что нужно дождаться 5 февраля, когда прояснится вопрос с price cap. И тогда уже дополним то соглашение, которое мы разрабатываем, вопросами, связанными с поставками нефтепродуктов", - сказал он, отвечая на вопрос, почему в соглашение между двумя странами не вошел блок про нефтепродукты.

5 февраля вступает в силу потолок цен на экспорт российских нефтепродуктов, но Евросоюз пока не установил уровень предельных цен, рассматривая, в частности, методику дифференциации по видам нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан достигли концептуальной договоренности о поставках нефти и нефтепродуктов, а детали соглашения по нефти будут согласованы к апрелю.

"Поставки нефти и нефтепродуктов, конечно, предполагают достижение договоренности в области страхования, оплаты и транспорта. Эти вопросы в финальной стадии договоренности, есть понимание, что в такие сроки мы можем договориться, и есть, самое главное, стремление пакистанской стороны оказывать содействие в этих договоренностях", - говорил Шульгинов.

Министр также сказал, что считает целесообразным обсуждение с Пакистаном вопроса поставок СПГ из портфелей "Газпрома" и "НОВАТЭКа" с конца 2023 года.

"СПГ на сегодня в основном поставляется по долгосрочным контрактам и объемы срочных контрактов на споте очень небольшие. Но мы считаем, что уже нужно сегодня вести переговоры пакистанской стороне с нашими двумя ведущими компаниями - "Газпром", "НОВАТЭК" о поставке СПГ из их ресурсов, начиная уже с конца 2023 года и далее по мере появление новых объемов у этих компаний", - сказал он.

Добыча природного газа в Пакистане в 2021 году составила 32,7 млрд куб. м, а потребление - 44,8 млрд куб. м. Разница была покрыта за счет импорта более 12 млрд куб. м в виде СПГ.