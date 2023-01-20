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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников на заседании межправкомиссии.

"Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан, сделан большой задел в части энергетики и энергомашиностроения", - уточнил он.

"Обсудили все оставшиеся у пакистанской стороны вопросы к проекту "Пакистанский поток". На них даны исчерпывающие ответы, и сегодня была проведена презентация концепция газоснабжения Пакистана, - добавил замминистра. - Надо в кратчайшие сроки посмотреть место "Пакистанского потока" в этой концепции".

Накануне визита в Пакистан глава Минэнерго Николай Шульгинов сказал, что поставки нефти в Пакистан из России можно будет наладить после решения логистических и финансовых вопросов.

Межправсоглашение о строительстве газопровода длиной 1100 километров из Карачи в Лахор Россия и Пакистан подписали в 2015 году. Пропускная способность "Пакистанского потока" должна составить до 16 млрд кубометров. Трубопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны.

Пакистан Минэнерго Пакистанский поток Сергей Мочальников Николай Шульгинов
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