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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Военные РФ сообщили о контроле над Клещеевкой в ДНР и селом Лобковое в Запорожской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск взят населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике, а также село Лобковое в Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"В районе населенного пункта Звановка Донецкой народной республики уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ", - сказал Конашенков.

По его данным, "за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20".

"На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка Луганской народной республики, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - сказал Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сказал представитель Минобороны РФ.

Взятие под контроль села в Запорожской области

Подразделениями Восточного военного округа на запорожском направлении взято под контроль село Лобковое, также заявил Конашенков.

По его словам, также в Запорожской области, близ села Каменское, российскими военными уничтожен ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сказал Конашенков.

Он заявил, что общие потери украинских войск за сутки на запорожском направлении составили 90 человек убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три гаубицы - "Акация", Д-20 и Д-30.

"На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Военные РФ уничтожили два украинских вертолета

Кроме того, Конашенков сообщил об уничтожении двух украинских транспортно-боевых вертолетов Ми-8 в Херсонской и Харьковской областях.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины", - сообщил он.

Конашенков заявил, что за сутки российскими военными уничтожены пять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Бердянск Запорожской области, Кирилловка и Зеленый Гай Донецкой народной республики.

"Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Мирное и Любимовка Запорожской области", - сообщил он.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - сказал Конашенков.

По его данным, с начала специальной военной операции уничтожены 374 украинских самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотников, 401 комплекс ПВО, 7583 танка и других боевых бронемашин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3878 орудий полевой артиллерии и минометов, 8121 единица специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Игорь Конашенков ДНР Украина Запорожская область
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