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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях на южно-донецком направлении

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские войска ведут наступательные действия на южно-донецком направлении, заняли здесь выгодные рубежи, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что на красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики. В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ДНР
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