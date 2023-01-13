Военные РФ сообщили, что взяли Соледар под контроль вечером 12 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль Соледар ( ДНР)

"Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении", - сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, установление полного контроля над Соледаром "позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовске (Бахмут), после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нем подразделения ВСУ".

В ходе операции по взятию под контроль Соледара был совершен скрытый маневр с другого направления подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщил Конашенков.

Он сказал, что бойцы ВДВ "успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон".

По его словам, "только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ".

Конашенков также сообщил, что "сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА".

"Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

При этом он отметил, что "взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)".

"Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", - сообщил Конашенков.

По его словам, истребительной авиацией Воздушно-космических сил России "в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск".

"Коме того, боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

11 января Минобороны РФ сообщало о блокировании Соледара с севера и юга силами ВДВ, боях штурмовых отрядов в городе и авиаударах по опорным пунктам ВСУ. В тот день Конашенков сказал, что огневое поражение было нанесено подразделениям 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ.

Соледар - город и административный центр в Донбассе. В Соледаре расположены производственные мощности одного из крупнейших в Европе предприятий по добыче поваренной соли.