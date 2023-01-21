В Сочи на спасение зависших на воздушном шаре туристов вылетел вертолет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спасатели приняли решение направить на спасение туристов, зависших на воздушном шаре в Сочи, вертолет, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Вертолет вылетел на спасение людей", - сказал представитель отряда МЧС.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщали, что днем в субботу в Сочи, в Лазаревском районе, в районе поселка Солох-аул, завис воздушный шар, застрявший на дереве, в нем находятся пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Связь с ними есть, их состояние нормальное.

Спасатели выдвинулись к месту происшествия. В готовности был вертолет Ка-32.