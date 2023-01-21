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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Воздушный шар с шестью взрослыми и детьми зацепился за дерево и завис на горе в Сочи

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Аэростат, в котором находятся шесть человек, приостановил движение и завис на горе на уровне двух тысяч метров, сообщили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах региона.

"В Сочи, в Лазаревском районе, поселке Солох-аул, завис воздушный шар, застрявший на дереве, на горе на уровне 2000 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на воздушном шаре трое взрослых и трое детей.

Сочи
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