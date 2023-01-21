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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

В Сочи спасатели ищут выбравшихся из воздушного шара туристов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спасатели добрались до места аварийной посадки воздушного шара в Сочи, но пассажиры уже покинули его, их продолжают искать, сообщает в субботу Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

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"Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара уставлена телефонная связь. Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом", - говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю в свою очередь сообщили, что спасатели нашли возле места аварийной посадки воздушного шара двоих детей, они не пострадали. Отмечается, что поиски взрослых продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Сочи, Лазаревском районе, поселке Солох-аул нештатную посадку совершил воздушный шар, в котором находились пять человек, в том числе трое детей. Аэростат застрял на дереве.

СУ СКР по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.

Сочи
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