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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Патриарх Кирилл призвал православных прихожан помогать участникам СВО

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам специальной военной операции.

"Если мы говорим, что Церковь - со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты", - сказал патриарх на братской трапезе с духовенством Москвы по случаю праздника Крещения Господня.

Текст его обращения опубликован в субботу на сайте Московского патриархата.

Церковь уже многое делает для помощи военнослужащим, однако этого еще недостаточно, добавил патриарх Кирилл. Как он заключил, "настало время, когда мы должны быть вместе с нашим страждущим народом и в первую очередь с теми, кто ценой жизни защищает наших православных людей на Донбассе".

патриарх Кирилл Донбасс СВО
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