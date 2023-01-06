Патриарх Кирилл призвал в Рождество проявить "молитвенную солидарность" с УПЦ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Рождества призвал верующих проявить "молитвенную солидарность" с Украинской православной церковью (УПЦ), у которой власти Украины пытаются отобрать Киево-Печерскую лавру.

Обращаясь к телезрителям перед началом трансляции рождественского богослужения в храме Христа Спасителя, патриарх попросил их помолиться за близких, за себя, за родину и за всех, кто сегодня страдает, за верующих УПЦ, "которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры - той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия".

Как сообщалось, украинские власти впервые разрешили Православной церкви Украины провести утром 7 января рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

"Давайте помолимся о наших братьях и сестрах, о исповедниках веры Христовой XXI века. Будем вместе с ними, с их скорбями сегодня нашей молитвой и проявлением нашей солидарности и нашей любви к ним", - обратился к верующим патриарх Кирилл.

Он выразил уверенность, что период нынешних испытаний, которые переживает УПЦ, непременно останется позади.

"Верим, что все эти дьявольские искушения отступят и когда-нибудь, уже по прошествии какого-то времени многие будут с иронией, а может быть, просто с улыбкой вспоминать эти жалкие потуги разрушить каноническую Православную церковь на Украине", - сказал патриарх.