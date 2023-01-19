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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Патриарх Кирилл предупредил о приходе конца мира из-за желания уничтожить Россию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что поражение России в нынешних условиях может привести к губительным последствиям для всего человечества.

"Сегодня возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть силы контролировать бОльшую часть мира", - сказал он после литургии в Богоявленском соборе Москвы по случаю праздника Крещения.

"Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", - сказал предстоятель РПЦ.

Он также считает важным молиться о том, чтобы род человеческий обрел некое новое сознание своей взаимозависимости и хрупкости мира, в котором мы все живем, необходимости быть вместе и работать ради общих ценностей и целей, которые были бы направлены в первую очередь на сохранение жизни и веры в бога.

"Мы верим, что Господь не оставит землю русскую, не оставит наших властей, президента нашего православного, воинство наше, что у России будут силы в случае необходимости защитить свою землю и свой народ. И дай бог, чтобы не дошло дело до такого выяснения отношений; чтобы Господь всех примирил, успокоил и помог всем вместе работать для того, чтобы мир становился лучше", - пожелал патриарх.

Патриарх Кирилл РПЦ
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