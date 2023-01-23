Военные РФ начали строить новый водовод, который соединит Ростовскую область и Донбасс

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минобороны России приступило к строительству нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец - Донбасс", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Это уже восьмой водовод, построенный силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец и т. д.

Как уточнили в Минобороны, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов строительства объектов водовода на территории ДНР.

Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров. На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальным центром управления обороной РФ осуществляется непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства и контроль поставляемых на площадки стройматериалов.

В Минобороны добавили, что в настоящее время проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары.