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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Минобороны РФ сообщило, что более 2600 военных строителей прокладывают водовод в Донбасс

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Более 2,6 тысяч специалистов комплекса Минобороны России прокладывают новый водовод из Ростовской области в Донбасс, сообщили в российском военном ведомстве.

"Более 2,6 тысяч специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России и свыше 1 тысячи единиц техники в круглосуточном режиме задействовано на строительстве нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщает Минобороны России. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец - Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что проект предусматривает прокладку двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров.

Сегодня военные строители возводят водозаборный узел на реке Дон, насосные станции для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, монтируют трансформаторные подстанции и линии электропередачи, добавили в военном ведомстве.

В ходе строительства военные проектировщики скорректировали решения с учетом периодических паводков Дона и сильной заболоченности поймы реки, оперативно предусмотрели дополнительную дамбу и молы из щебня как защиту от льда.

На маршруте прокладки водовода будет выполнено 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды, отмечают в Минобороны. На одном из особо трудных участков проведут горизонтальное бурение протяженностью в 1,5 километра для прохождения под железнодорожным полотном и одним из рукавов реки Дон.

"Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года. Запуск трубопровода наполнит канал Северский Донец, откуда чистая питьевая вода пойдет во многие населенные пункты Донбасса", - добавили в министерстве.

Донбасс Миобороны РФ
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