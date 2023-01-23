В России в новогодние каникулы отдохнули более 12 млн человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Турпоток по России в новогодние каникулы составил более 12 млн человек, это на 10-15% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Очевидно, что внутренний турпоток увеличился практически по всем направлениям. За зимние каникулы он составил больше 12 млн человек, что на 10-15% больше прошлого года. Загрузка отелей также в среднем была выше, чем в прошлом году, от 70 до 95%", - сказал он на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как подчеркнул Чернышенко, помимо Москвы, Петербурга, Казани турпоток вырос и на других направлениях.

"На горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи и Сахалинской области, в Шерегеше в этом году в общей сложности отдохнули более 3 млн человек, на 10% больше, чем было в прошлом году", - добавил вице-премьер.

По его словам, россияне чаще стали выбирать для зимних каникул свои и соседние регионы.

Вице-премьер также отметил, что в новогодние праздники 3,4 млн человек совершили поездки железнодорожным транспортом, что на 20% больше, чем в прошлом году. А пассажиропоток на воздушном транспорте вырос на 11% и составил 2,2 млн человек.