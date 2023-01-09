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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Турпоток в Крым на новогодние праздники снизился почти в 1,5 раза

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На новогодние праздники Крым принял 177 тысяч туристов, отели были загружены в среднем на 60%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Год назад, по его словам, регион за каникулы посетили 265 тысяч туристов. Таким образом, турпоток снизился почти в полтора раза.

"За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников - 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов - более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что в 2022 гоу более 80% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 19% - по железной дороге. При этом число отдыхающих, приехавших железнодорожным транспортом, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 2,5 раза.

В декабре сообщалось, что турпоток в Крым снизился на треть в 2022 году на фоне логистических сложностей.

Аэропорт Симферополя с 24 февраля 2022 года не работает из-за СВО по решению Росавиации. Также закрыты еще 10 аэропортов на юге России.

По данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний с 1 по 8 января 2023 года вырос на 11,3% в годовом измерении. По оперативным данным ведомства, за эти дни было перевезено 2,26 млн человек. На внутренних направлениях наибольшим спросом пользовались рейсы в Москву, Петербург, Сочи, Минеральные воды, Калининград и Махачкалу.

Крым Росавиация Симферополь Сергей Аксенов
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