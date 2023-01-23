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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

"Роскосмос" пока не получил посадочную платформу миссии ExoMars-2022

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Марсианская посадочная платформа "Казачок", которую планировалось использовать в рамках совместной миссии Европейского космического агентства (ESA) и "Роскосмоса" ExoMars-2022, находится на хранении в Италии, ведутся переговоры о возвращении ее в РФ. Об этом сообщил директор ESA по пилотируемым и роботизированным полетам Дэвид Паркер.

"Что касается сотрудничества по программе ExoMars и спускаемого аппарата "Казачок", он остается в Турине, интегрированным с элементами европейского спускаемого аппарата", - сказал Паркер журналистам в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"С Россией ведутся переговоры на рабочем уровне. Наше предложение направлено в "Роскосмос", и мы ждем решения, чтобы начать действовать согласно ему и приступить к снятию российских элементов вместе с российскими специалистами", - сказал он.

В миреЕвропейское космическое агентство прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars-2022Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars-2022Читать подробнее

12 июля 2022 года глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars-2022.

13 июля ESA официально уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars, тогда же стороны приступили к проработке вопроса о возвращении оборудования друг другу.

"Роскосмос и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ", - сообщали в госкорпорации.

17 марта 2022 года правящий совет ESA признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по проекту ExoMars-2022.

ExoMars – совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

ESA Роскосмос ExoMars-2022
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