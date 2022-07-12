Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars

Прототип марсохода ExoMars Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) прекращает ранее приостановленное сотрудничество с российской госкорпорацией "Роскосмос" по марсианской программе ExoMars, сообщил во вторник глава агентства Йозеф Ашбахер.

"Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars", - отметил Ашбахер в соцсетях.

Правящий совет Европейского космического агентства 17 марта признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" в рамках миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса.

17 марта Ашбахер сообщил, что "запуск ExoMars планировался в сентябре с Байконура, но принято решение, что он не может быть осуществлен с учетом нынешних обстоятельств, в частности санкций, введенных нашими странами-членами". "Поэтому с политической точки зрения запуск ExoMars в сентябре не представляется возможным", - добавил он.

Он отметил, что запуск миссии без участия "Роскосмоса" станет возможен не ранее 2026 года. Он также добавил, что возможным партнёром по осуществлению программы может стать Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В тот же день глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозинзаявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно. "Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию", - сообщил Рогозин в телеграм-канале.

28 февраля в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России. 10 марта Рогозин заявлял, что запуск российско-европейского космического аппарата ExoMars-2022 в этом году, скорее всего, не состоится из-за деструктивной позиции ESA.

В марте 2020 года ESA и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.