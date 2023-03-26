Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Детали марсохода проекта ExoMars. Архивное фото Фото: Patrick Aventurier/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ESA) договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022, сообщили в госкорпорации в воскресенье.

"Для подготовки к возвращению российской материальной части (десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы) на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине (Италия) проводятся необходимые работы с участием российских специалистов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) прорабатывают возможность исследований Марса с уже созданной базой, в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров.

12 июля 2022 года глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars-2022.