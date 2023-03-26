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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы
Детали марсохода проекта ExoMars. Архивное фото
Фото: Patrick Aventurier/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ESA) договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022, сообщили в госкорпорации в воскресенье.

"Для подготовки к возвращению российской материальной части (десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы) на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине (Италия) проводятся необходимые работы с участием российских специалистов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) прорабатывают возможность исследований Марса с уже созданной базой, в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров.

12 июля 2022 года глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars-2022.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

Роскосмос ESA ExoMars
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