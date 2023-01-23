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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

На поддержку детей в РФ в 2023 году планируют выделить 2,5 трлн рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Размер всех мер поддержки для детей на федеральном и региональном уровне в России в 2023 году составил 2,5 трлн рублей, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Размер детского бюджета - это совокупность всех мер поддержки, направленных на поддержку детей на федеральном и региональном уровне - в 2023 году составил 2,5 трлн рублей", - сказала Баталина в понедельник на круглом столе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "Законодательное обеспечение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы и предложения в план мероприятий по ее реализации".

По ее словам, развивается проект "Социальное казначейство", который упрощает порядок обращения женщин за такого рода помощью.

Минтруд РФ Ольга Баталина
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