Правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей мобилизованных

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство уточнило порядок назначения единого ежемесячного пособия на детей мобилизованных: доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет", - сообщает сайт правительства.

Кроме того, выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации.