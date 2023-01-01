Вступил в силу закон о едином пособии для детей до 17 лет в нуждающихся семьях и для беременных женщин

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - C 1 января 2023 года в России начал действовать закон о едином пособии на детей и беременных женщин, новая мера поддержки объединила ранее действовавшие выплаты для семей с низким доходом и позволила получать средства вне зависимости от очередности рождения детей, сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты.

Там добавили, что введение единого пособия позволит оформлять выплаты на всех детей в семье по одному заявлению, поданному через портал Госуслуг или в отделении Социального фонда России.

В пресс-службе привели слова главы ведомства Антона Котякова, заявившего, что "внедрение единого пособия позволяет семье оформить помощь от момента ожидания ребенка до достижения 17-летнего возраста вне зависимости от очередности рождения, региона проживания семьи". "В общей сложности выплаты смогут получать родители 10 млн детей. На выплату пособий в федеральном и региональном бюджете предусмотрено 1,7 трлн рублей", - добавил Котяков.

В пресс-службе напомнили, что единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости, такой подход к назначению выплат уже применяется при назначении пособий на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет.

Размер выплаты на ребенка составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Как сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в среднем по стране размер пособия на детей в 2023 году составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. рублей. Для беременных женщин - в среднем порядка 16 тыс. рублей.

Прием заявлений на пособие на портале Госуслуг начался 28 декабря, его также можно подать его в клиентских службах Социального фонда, но с 9 января. Срок рассмотрения документов составляет 10 дней.

При введении единого пособия предусматривается переходный период: семья может выбрать - сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие. При этом родители детей, родившихся до 31 декабря 2022 года включительно, смогут оформлять выплаты на детей до 3 лет по старым правилам до достижения ребенком 3-летнего возраста.

В пресс-службе добавили, что семья также может выбрать - оформлять единое пособие на всех детей в семье или назначить единое пособие только на старших детей, сохранив за младшими детьми прежние выплаты до истечения периода права на эти пособия.