Экс-прокурор Раменского приговорен к 15 годам колонии за коррупцию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Чеховский суд в Подмосковье приговорил к 15 годам строгого режима бывшего прокурора города Раменское Константина Томбулова по делу о незаконном присвоении подмосковных земель, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Томбулов также оштрафован на 273 млн рублей. Еще 12 фигурантов этого же дела суд приговорил к срокам от 4,5 до 10 лет лишения свободы и штрафам.

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в получении взяток организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК), мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК), и присвоении (ч. 4 ст. 160 УК).

Томбулову вменяли преступления, совершенные с 2009 по май 2017 года, пока он был городским прокурором Раменского. С мая 2017 года по ноябрь 2018 года он был заместителем руководителя Люберецкого отдела СК России по Московской области.

Следствие и суд установили, что Томбулов и его соучастники, подделывая документы, незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области и затем продавали их по рыночным ценам, причинив государству ущерб на 15 миллионов рублей. В январе 2022 года в Генпрокуратуре, комментируя дело, говорили о 240 участках в Подмосковье и двух квартирах в Москве. Кроме того, фигурантам вменяли получение взяток недвижимостью на сумму более 60 млн рублей.Еще Томбулов вместе с подельниками в 2017-2018 годах вымогал у предпринимательницы долю рыночной стоимостью более 28 млн рублей в фитнес-клубе, а также организовал хищение вверенной подчиненному ему сотруднику изъятой обувной продукции на общую сумму 50 миллионов рублей, считает следствие.

Подельниками Томбулова стали сотрудники МВД, Раменской городской прокуратуры, а также лица с криминальным прошлым.

На этапе предварительного следствия Томбулов вину не признал.

В январе 2022 года Генпрокуратура сообщила, что в порядке мер обеспечения было арестовано имущество подозреваемых на сумму более 400 млн рублей.

Дело еще четырех фигурантов дела продолжает рассматривать суд, еще двое были осуждены ранее, еще один находится в розыске.