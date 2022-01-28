У бывшего раменского прокурора конфисковали имущество почти на 750 млн руб.

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Имущество экс-прокурора подмосковного Раменского почти на 750 млн рублей изъято в пользу государства как незаконно нажитое, сообщили в Генпрокуратуре России.

"Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого они подтвердить не смогли", - сказали в ведомстве.

Как установлено, "Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков на территории Московской области, 2 дорогостоящие квартиры в Москве и иное имущество". Для сокрытия объектов недвижимости он оформил их на номинальных лиц.

Согласно решению суда, в доход РФ обращены предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 млн рублей.

В феврале 2021 года Генпрокуратура сообщала, что бывший прокурор Раменского района Подмосковья Константин Томбулов, перешедший на работу в Следственный комитет, предстанет перед судом за совершение целого ряда преступлений. Уголовное дело в отношении Томбулова и 11 лиц было направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Томбулов, являясь раменским городским прокурором Московской области, с апреля по декабрь 2009 года, действуя в составе организованной группы с Анатолием Черных, Василием Симкиным и другими лицами, изготовил подложные свидетельства на право собственности образца 1992-1993 гг. и незаконно приобрел четыре земельных участка в поселке Кратово Раменского района стоимостью не менее 15 млн руб.

Также Томбулов, Черных, Симкин и Иван Кузяев обвиняются в получении от главы поселения Вялковское Раменского района с 2009 по 2014 гг. взятки в виде 12 земельных участков стоимостью не менее 63 млн руб., расположенных в деревнях Власово и Копнино. "Деньги были взяты за непринятие мер прокурорского реагирования по привлечению их к уголовной ответственности за хищение имущества", - сказали в Генпрокуратуре.

С декабря 2016 года по июль 2018 года участники созданной Томбуловым организованной группы Олег Рябов, Геннадий Ольшевский, Юрий Баталов, Алексей Рябов и привлеченные ими Денис Ермолаев, Роман Бусарев, Вячеслав Груздев, Сергей Матковский, Андрей Кокарев вымогали у Анатолия Черных и его супруги Натальи Рожковой принадлежащую последней 1/2 доли нежилого помещения в городе Дзержинском, в котором располагалось ООО "Меджик-фитнесс" стоимостью не менее 27 млн руб.

"Не позднее 22 сентября 2017 года Томбулов, занимавший уже должность заместителя руководителя следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области, а также Василий Симкин, Владимир Еремин, Артем Максимов и следователь названного следственного отдела Иван Власенко похитили вверенное последнему, как лицу, проводившему проверку сообщения о преступлении, имущество ООО "Грандсклад" в виде 186 тыс. 758 пар обуви стоимостью более 56 млн 600 тыс. руб.", - сказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, Власенко с января 2018 г. по апрель 2019 г. незаконно хранил по месту своего жительства пригодные для стрельбы 21 патрон, а также самодельным способом внес изменения в конструкции карабинов "Сайга" и "Вепрь-КМ" в результате чего они приобрели возможность автоматической стрельбы, т.е. стали оружием, оборот которого на территории России запрещен.

В свою очередь в СК РФ в феврале 2021 года сообщали, что в рамках расследования этих дел к уголовной ответственности были привлечены еще 22 человека, которые в разные периоды времени действовали в составе организованных преступных групп под руководством Томбулова. "В их состав входили сотрудники МВД РФ, Раменской городской прокуратуры, а также лица с криминальным прошлым. Из 22 фигурантов в отношении 12 уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, пять лиц находятся в розыске, двое из них – объявлены в международный розыск", - сказали в СК.

На имущество Томбулова и аффилированных с ним лиц был наложен арест на сумму более 400 млн рублей.

На этапе предварительного следствия Томбулов вину не признал.