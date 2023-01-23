Медведев заявил, что мир подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за действий Запада

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Мир вплотную подходил к угрозе Третьей Мировой войны, и российская специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Та спецоперация, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой ответа на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе Третьей мировой войны", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии в понедельник.

По его мнению, "институты многосторонней дипломатии переживают очень серьезный кризис: ООН, прежде всего, как ведущий международный институт, другие международные площадки были когда-то созданы для разрешения спорных и конфликтных ситуаций, а сейчас они превратились в поле боя".

"Наши противники пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку абсолютно антироссийских инициатив, для этого в ход идет и давление экономическое, и шантаж, подкуп политических элит - в общем, весь набор возможных подручных средств", - подчеркнул Медведев.

Она также заявил, что "нужно подумать над развитием партийной дипломатии, включая крупнейшие межгосударственные объединения, такие как ШОС, АСЕАН, БРИКС, Африканский Союз, ряд других площадок, это позволит сформировать влиятельную межпартийную коалицию сторонников многополярного мира".

Медведев считает, что "борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия, "Единая Россия" также могла бы помочь другим патриотическим силам страны выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партиями, это сейчас в наших интересах, интересах всей страны".

Он призвал продумать "варианты взаимодействия "Единой России" с другими парламентскими партиями, другими политическими структурами именно по вопросам зарубежной работы".

"Что касается зарубежной работы, такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Это делают и другие страны, ничего удивительного в этом нет. Напротив, те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную, антигосударственную политику, в целом должны быть устранены из политического ландшафта. Для такой работы можно использовать опыт Совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений, других форм межпартийного диалога", - сказал Медведев.