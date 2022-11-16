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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Медведев заявил о возросшем риске мировой войны из-за ЧП с ракетой в Польше

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что попадание ракеты по территории Польши свидетельствует о том, что Запад повышает вероятность начала мировой войны.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев в твиттере.

Ранее поступили данные о том, что ракета попала в зернохранилище в польском населенном пункте недалеко от границы с Украиной.

Министерство обороны России опровергло информацию о подобном ракетном ударе.

Президент США Джо Байден в свою очередь выразил серьезные сомнения в том, что ракета была выпущена из России.

Дмитрий Медведев Польша Украина
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