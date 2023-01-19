Медведев предупредил, что проигрыш РФ на Украине может спровоцировать ядерную войну

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Стремление Запада добиться проигрыша России на Украине может привести к непоправимым последствиям, в том числе спровоцировать и ядерную войну, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Накануне встречи стран НАТО на базе "Рамштайн", где планируется обсуждение поставок на Украину нового тяжелого вооружения, Медведев в своем телеграм-канале отметил, что западным политикам, стремящимся к проигрышу России, не приходит в голову, к каким последствиям это может привести.

По его словам, элементарный вывод таков: "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной". "Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку", - отметил Медведев.