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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Герасимов заявил, что систему мобилизационной подготовки в РФ пришлось исправлять на ходу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована к реалиям, и потребовала исправления.

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал Герасимов в интервью, которое опубликовано на сайте aif.ru.

"Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывающих в запасе", - сказал Герасимов.

По его словам, Генштаб принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, которые поставил верховный главнокомандующий ВС РФ, и обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих угроз.

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Герасимов заявил, что планы по проведению частичной мобилизации были проведены для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий.

"Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны", - цитирует Герасимова aif.ru.

Минобороны РФ сообщило 11 января, что объединенную группировку войск в зоне СВО на Украине возглавил начальник российского Генштаба.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким, сообщили тогда в Минобороны РФ.

До этого группировкой российских войск в зоне СВО командовал Суровикин.

"Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - заявили 11 января в Минобороны РФ.

Генштаб Валерий Герасимов
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