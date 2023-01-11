Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Новые назначения руководства СВО произведены 11 января министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявили в ведомстве.

Заместителями Герасимова назначены: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким, заявили в министерстве.

"Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее объединенную группировку войск в районе проведения СВО возглавлял Суровикин. О его назначении на этот пост сообщалось в октябре прошлого года.