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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Новые назначения руководства СВО произведены 11 января министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявили в ведомстве.

Заместителями Герасимова назначены: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким, заявили в министерстве.

"Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее объединенную группировку войск в районе проведения СВО возглавлял Суровикин. О его назначении на этот пост сообщалось в октябре прошлого года.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов ВС РФ Минобороны РФ
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